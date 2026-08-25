(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Non ho mai spacciato, la droga che avevo era per uso personale, perché ho una conclamata dipendenza. L'arma ce l'avevo per autodifesa, perché di recente ho subito un furto in casa". Così, in sostanza, da quanto riferito dal legale Niccolò Vecchioni, si è difeso il trapper Tony Boy nell'interrogatorio davanti al gip nel carcere milanese di San Vittore, contestando l'accusa di spaccio, ma rendendo dichiarazioni confessiorie sulla pistola con matricola abrasa trovata nella sua casa dalla Polizia. Il gip dovrebbe decidere in giornata sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare. (ANSA).