(ANSA) - PECHINO, 10 NOV - Il surplus commerciale della Cina ha superato la soglia piscologica (e non solo) dei mille miliardi di dollari già nei primi dieci mesi del 2026, raggiungendo 1.043 miliardi. Si tratta di un risultato senza precedenti per il periodo gennaio-ottobre, che avvicina Pechino al massimo storico di 1.189 miliardi registrato nell'intero 2025. Lo scorso anno la soglia dei mille miliardi era stata superata soltanto a novembre. A sostenere l'avanzo è soprattutto la crescita delle esportazioni, che beneficia della domanda internazionale e mostra un'accelerazione anche sul mercato statunitense. A ottobre le vendite verso gli Usa sono aumentate del 32,9% su base annua, a 46,4 miliardi di dollari, alla vigilia dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump previsto la prossima settimana al vertice Apec di Shenzhen. Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane, nel solo mese di ottobre l'avanzo commerciale totale si è attestato a 105,28 miliardi di dollari, contro gli 88 miliardi dello stesso mese del 2025. Le esportazioni complessive sono cresciute del 35,2% a 412,33 miliardi, oltre le aspettative degli analisti. A sostenerle contribuisce la domanda globale legata agli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che alimenta gli acquisti di semiconduttori, server e apparecchiature tecnologiche cinesi. (ANSA).