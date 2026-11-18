(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - "Prendiamo le distanze da tutto ciò che ha rappresentato il periodo buio del fascismo. Poi la storia è un'altra cosa. Non abbiamo deciso noi di far riemergere quella scritta, c'era ed è stata ripristinata. La decisione - così mi hanno riportato i tecnici - deriva dal fatto che, in base al codice dei beni culturali, prevale quella storica", e quindi l'acronimo del Ventennio 'O.n.b.' (Opera nazionale balilla), rispetto alla successiva dicitura 'École élémentaire' (scuola elementare, in francese) del dopoguerra. Così, contattato dall'ANSA il sindaco di Challand-Saint-Anselme, Piero Dufour, dopo polemica sul recupero e la riapertura della scuola della frazione Tilly, un edificio chiuso da anni che torna a vivere, grazie ai fondi del Pnrr, come punto di riferimento per un servizio di tata familiare Il comitato Valle d'Aosta dell'Anpi ha ritenuto il fatto "inaccettabile", chiedendo che si ripristini la facciata dell'edificio "con la sola scritta École élémentaire". Ha protestato anche la Jeunesse valdotaine, organizzazione giovanile del partito autonomista Union valdotaine, che guida la maggioranza in Regione. La notte scorsa ha affisso un manifesto che ritrae Joseph-Marie Trèves, fondatore del movimento regionalista La jeune Vallée d'Aoste e figura legata alla Resistenza, con la scritta in francese 'Oublier la nuit brune. Une injustice qui crie vengeance!' (Dimenticare la notte buia. Un'ingiustizia che grida vendetta!). (ANSA).