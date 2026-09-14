(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuorisede ai caregiver. (ANSA).