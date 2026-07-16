(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese è il film d'apertura della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica, Paola Malanga. Il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma. Paolo Genovese autore di successi come Follemente, record di incassi in Italia nel 2025 e vincitore di due Nastri d'Argento, Perfetti sconosciuti con il maggiore numero di remake nella storia del cinema (circa cinquanta in tutto il mondo), premiato al Tribeca Film Festival, vincitore di due David di Donatello e un Nastro d'Argento, poi Immaturi, Tutta colpa di Freud e Il primo giorno della mia vita, ha realizzato un film corale che vede protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce con la partecipazione di Claudio Santamaria. Nel film tre coppie diverse e sconosciute tra di loro hanno in comune la gabbia che si sono costruite nella vita fino a quando un evento inatteso non le coinvolgerà tutte, costringendole a rivedere la loro esistenza. Il rumore delle cose nuove è una produzione Lotus Production, società Leone Film Group, con Rai Cinema in collaborazione con Disney+ e in associazione con Vice Pictures. Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, produttore associato Vice Pictures Leonardo Maria Del Vecchio. L'opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura e sarà nelle sale italiane da giovedì 12 novembre 2026, distribuita da 01 Distribution. Le vendite estere sono a cura di Rai Cinema International Distribution. (ANSA).