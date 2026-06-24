(ANSA) - BERLINO, 24 GIU - A cinque anni dalla fine del suo mandato di 16 anni come cancelliera, Angela Merkel si è fatta ritrarre per la cosiddetta "Galleria degli antenati" (Ahnengalerie) nella Cancelleria federale tedesca. Per l'occasione ha posato come modella per Jérémy Queyras, un artista di 28 anni finora piuttosto sconosciuto, come riporta la rivista Zeit. A partire dall'estate del 2025, Queyras ha incontrato ripetutamente l'ex cancelliera, ritraendola in uno studio appositamente allestito a Berlino. Il settimanale ha seguito in esclusiva l'intero processo. Il pittore e la Merkel intendono presentare il ritratto il 30 giugno. Successivamente, dal 1° luglio al 4 ottobre, sarà esposto al Bode-Museum di Berlino, come comunicato dalla Fondazione del Patrimonio Culturale Prussiano. Successivamente, il ritratto troverà la sua collocazione nella Cancelleria federale. Al primo piano della Cancelleria federale si trova una "galleria degli antenati" con i ritratti di tutti i capi di governo del dopoguerra. (ANSA).