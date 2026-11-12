(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il primo premio del Reworld Prize for Social Sustainibility 2026 va a Fastweb + Vodafone con il progetto Bright Sky, mentre il secondo posto lo ha vinto Ability Garden e il terzo Comieco con il progetto Paper Week. La terza edizione del premio promosso da ReWorld va in scena a Roma il 19 novembre, è dedicato alle organizzazioni pubbliche e private che trasformano la sostenibilità sociale in azioni concrete, innovative e misurabili. "Il ReWorld Prize nasce con l'obiettivo di portare la dimensione sociale della sostenibilità al centro del dibattito pubblico e delle strategie organizzative riconoscendo il valore delle iniziative che producono un impatto positivo sulle persone, nei luoghi di lavoro e nei territori - spiega la giornalista e imprenditrice Eugenia Romanelli, Ceo di ReWorld - Temi come la salute e il benessere, la parità di genere, il lavoro dignitoso, la riduzione delle disuguaglianze e il consumo responsabile rappresentano ambiti fondamentali per costruire un futuro più sostenibile dal punto di vista sociale, come chiede l'Agenda Onu con oltre metà dei suoi obiettivi dedicati alla S". La giuria della terza edizione è presieduta da Enrico Giovannini, cofondatore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS) e composta da Barbara Beltrame Giacomello - componente del CdA della Luiss Guido Carli, già vicepresidente di Confindustria; Katia Scannavini - co-segretaria generale di ActionAid Italia; Giampaolo Colletti - direttore di StartupItalia; Stefano Epifani - presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale; Barbara Palombelli - giornalista e conduttrice televisiva; Antonella Polimeni - rettrice della Sapienza Università di Roma; Paola Profeta - prorettrice per Diversità, Inclusione e Sostenibilità dell'Università Bocconi; e Anna Lisa Tota, prorettrice vicaria dell'Università degli Studi Roma Tre. Il riconoscimento verrà consegnato quest'anno all'Auditorium Bnl Bnp Paribas il giovedì 19 novembre 2026 alle ore 10.30 da Enrico Giovannini, Eugenia Romanelli e Annalisa Tota. Consiste in una scultura realizzata dall'artista Marco Lodola, "a sottolineare il dialogo tra sostenibilità sociale, cultura e creatività". Nel 2025 il premio è stato vinto da Anlaids Ets, organizzazione impegnata nella lotta contro l'Hiv e l'Aids (secondo posto TP Italia, terzo posto ex aequo Deloitte e Associazione Dire, Fare, Cambiare), nel 2024 da Bnl Bnp Paribas con il progetto IncluCity, dedicato all'inclusione sociale dei giovani nelle periferie italiane, realizzato in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio, Fondazione Alberto e Franca Riva e Save the Children (secondo posto Cooperativa sociale Namastè, terzo posto Poste Italiane). (ANSA).