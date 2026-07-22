(ANSA) - LONDRA, 22 LUG - Un ritratto in vesti di teenager per segnare l'ingresso formale nell'età dell'adolescenza del principe George, primogenito dell'erede al trono britannico William e della principessa di Galles sua consorte, Kate, il quale oggi compie 13anni. E' il modo scelto dalla famiglia reale per festeggiare l'occasione. La scatto, opera del fotografo di corte Matt Porteous, è stato diffuso dai profili social di Kensnigton Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. Con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli, oltre che che di quelli separati del nonno, re Carlo III, e della regina Camilla. Mostra George - secondo nella linea di successione alla corona e ormai avviato ad avvicinare la statura imponente di suo padre - in giacca e pantaloni blu, senza cravatta e con le mani in tasca. Una posa sorridente e apparentemente disinvolta, ritratta da Porteous nel parco di Kensington Palace qualche settimana fa: a margine della parata di Trooping the Colour, celebrazione pubblica del compleanno ufficiale (ma non anagrafico) del sovrano regnante che si tiene ogni anno a giugno a prescindere dalla data di nascita del re o della regina di turno. Questo compleanno, notano i media del Regno, coincide con uno spartiacque importante per il giovane principe: che da settembre inizierà la scuola superiore da convittore nel collegio privato d'élite di Eton, fondato nel remoto 1440 da re Enrico VI: scuola già frequentata dal padre William e dallo zio Harry fra gli ultimi, oltre che da un'infinità di altri reali e figli dell'alta società inglese nel corso dei secoli, la cui scelta - dopo le tante promesse di modernizzazione della monarchia evocate dalla rete di pr dei principi di Galles - ha fatto sollevare tuttavia più di qualche sopracciglio. Dati i costi siderali della retta. (ANSA).