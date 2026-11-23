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(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Balzo del prezzo del gas che sfiora i 93 euro al megawattora con un rialzo del 5%. I future hanno registrato nella notte un'impennata fino all'8,6% superando i 96 euro, il maggior aumento intraday in oltre una settimana, ponendo il mercato sulla buona strada per il terzo giorno consecutivo di crescita. L'aumento vertiginoso dei prezzi è dovuto alle previsioni di un'ondata di freddo che potrebbe esercitare ulteriore pressione sulle scorte già ridotte dalle interruzioni delle esportazioni. (ANSA).