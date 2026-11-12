(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Prezzo del gas in forte rialzo mentre stentano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, si avvicinano a 94 euro al megawattora segnano un +8 per cento. A contribuire anche la crescente domanda di riscaldamento e dei prelievi di gas ad un ritmo più rapido rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'Europa ha iniziato la stagione autunnale con scorte inferiori al solito a causa della guerra in Medioriente che ha bloccato i flussi di gas liquefatto. (ANSA).