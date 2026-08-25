(ANSA) - BERLINO, 25 AGO - La presidente del comitato aziendale della Vw, (i rappresentanti dei lavoratori, ndr), Daniela Cavallo, ha criticato aspramente il consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Oliver Blume durante un'assemblea del personale a Wolfsburg. La fiducia, in particolare nei confronti di Blume, sarebbe compromessa, ha affermato Cavallo secondo quanto riferito da alcuni partecipanti all'assemblea tenutasi nello stabilimento principale. Lo riporta la Dpa. "Non si può lavorare con un amministratore delegato che non dice ai propri collaboratori come stanno le cose", ha affermato Cavallo in riferimento alla comunicazione tenuta finora riguardo alle misure di risparmio previste. Blume ha sottolineato durante l'assemblea la necessità di ulteriori misure di risparmio. (ANSA).