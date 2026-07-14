(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La giuria del Premiolino, riunitasi alla Bicocca degli Arcimboldi di Milano, ha designato i vincitori della 66/a edizione del più antico premio giornalistico italiano: Anna Foa (La Stampa), Viviana Mazza (Corriere della Sera), Gabriella Colarusso (la Repubblica), Stefano Feltri ('Revolution', Rai Radio 3), Floriana Bulfon (giornalista freelance, collabora con varie testate e con la Rai) e Sacha Biazzo ('Report', Rai 3). Sostenuto da Pirelli, Il Premiolino - ricordano gli organizzatori - "rappresenta uno dei principali riconoscimenti dedicati all'informazione nel nostro Paese, premiando ogni anno personalità che si distinguono per rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile". La giuria ha assegnato inoltre il Premio Pirelli per la Scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi (direttore della Direzione Cultura ed Educational Rai) e da Lorenzo Ottolenghi (responsabile dell'unità Educational della Direzione Cultura ed Educational Rai). Presieduta da Chiara Beria di Argentine, la giuria è composta da soli giornalisti già vincitori del Premio e successivamente nominati a vita: Benedetta Tobagi (vicepresidente), Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Silvia Sciorilli Borrelli. Antonio Calabrò fa parte della giuria per Pirelli e in particolare per il Premio Pirelli per la Scuola. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 5 ottobre 2026 al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Come da tradizione, i vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi, diventata negli anni uno dei simboli distintivi del Premio. (ANSA).