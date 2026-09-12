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(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - Il Premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile alla 83/a Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia va a: Riccardo Scamarcio nel film I Figli della Scimmia di Tommaso Landucci (Italia). Al film va anche il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura, firmata da Tommaso Landucci e Damiano Femfert. Il riconoscimento per la migliore interpretazione femminile va invece a Laleh Marzban per il film Moragheb (Fallng House) di Mohsen Gharaei (Iran, Stati Uniti, Germania). (ANSA).