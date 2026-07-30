(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Un "divieto di campeggio libero esteso all'intero territorio del Comune di Venaus" da oggi "e sino alle 7 di lunedì 3 agosto" è contenuto in una nuova ordinanza del prefetto di Torino. L'ordinanza parte dal fatto che "proprio dal campeggio di Venaus ha preso le mosse il corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria Tav allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone provenienti anche dall'estero". (ANSA).