(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta "l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio a fino alle 7 di lunedì 3 agosto". Viene specificato che "si prescinde dalla comunicazione preventiva", "ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per tre giorni "da aderenti al movimento No Tav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Askatasuna". (ANSA).