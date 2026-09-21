(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - Il gruppo di tv che segue a rotazione gli eventi del presidente Donald Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto dal tycoon alla Cnn di far parte del pool di cui fanno parte anche Nbc, Abc, Cbs e Fox. Lo ha riferito la Cnn stessa a cui è stato impedito oggi di seguire Trump come emittente designata, nel giorno in cui il tycoon è a New York per l'Assemblea generale dell'Onu. La mossa degli altri quattro network di non seguire più Trump arriva mentre Cnn, Msnbc e Politico annunciano le vie legali per far revocare il divieto di accesso alla Casa Bianca ai loro danni. (ANSA).