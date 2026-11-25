(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - L'economia americana è cresciuta nel terzo trimestre del 4,3%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un +3,5% e oltre il +3,4% della prima stima. L'inflazione americana misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in ottobre al 3,8% dal 3,6% di settembre. Il dato è in linea con gli analisti. L'indice core, al netto di energia e alimentari, è salito del 3,3% e dello 0,3%. (ANSA).