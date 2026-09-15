(ANSA) - WASHINGTON, 15 SET - Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, constatazione che l'amministrazione Trump si era in gran parte rifiutata di confermare negli ultimi mesi. Il rapporto dell'Ispettore Generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno, l'Operazione Epic Fury contro l'Iran sia costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi solo per le munizioni utilizzate. "Le spese per munizioni durante l'Operazione Epic Fury hanno causato carenze nelle scorte strategiche e rivelato colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento di munizioni", osserva il rapporto Il rapporto, tuttavia, evidenzia le misure adottate dal Dipartimento per accelerare la produzione. Quando a giugno sono emerse notizie di stampa secondo cui gli Stati Uniti stavano razionando l'uso dei propri missili, in particolare degli intercettori, il governo ha negato le affermazioni, con lo stesso presidente Donald Trump che ha affermato che il paese possedeva "enormi quantità di munizioni". A inizio settembre, Trump scriveva ancora che gli Stati Uniti disponevano di "quantità praticamente illimitate di munizioni". Secondo la stampa, tuttavia, questa carenza di munizioni ha indotto il presidente ad astenersi dal lanciare ulteriori attacchi su larga scala contro Teheran durante l'estate. Nonostante il massiccio impiego di intercettori, "gli attacchi iraniani hanno danneggiato e distrutto centinaia di edifici e strutture nelle basi statunitensi in Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman e Giordania", osserva il rapporto del Pentagono. Il documento, che copre i mesi da aprile a giugno 2026, elenca i danni alla flotta aerea: quattro F-15 distrutti, un F-35 danneggiato, sette aerei cisterna KC-135 danneggiati o distrutti e "fino a 30" droni d'attacco MQ-9 Reaper distrutti, tra le altre cose. Il documento stima che "oltre 50.000" militari statunitensi siano coinvolti nella Guerra del Golfo, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran. Il rapporto afferma che gli attacchi di rappresaglia dell'Iran e dei suoi alleati hanno danneggiato edifici diplomatici in quattro paesi (Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). (ANSA).