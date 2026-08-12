(ANSA) - BEIRUT, 12 AGO - Il parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa, a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. E' la prima legislazione di questo tipo dal 1991. L'ufficio del presidente del parlamento ha annunciato "l'approvazione di un progetto di legge volto a concedere un'amnistia generale e a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne", una richiesta avanzata da diverse fazioni politiche e oggetto di dibattito per anni in Libano. (ANSA).