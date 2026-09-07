(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del Risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi. Germoglierà nel mondo". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa al santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano (Roma). La Madonna "ci accompagnerà in questa missione", ha aggiunto Leone XIV. "Chiediamole il suo Buon Consiglio, per accogliere la Parola divina, custodirla in noi e darla alla luce attraverso decisioni coraggiose e sagge, decisione di autentica conversione", ha concluso il Pontefice. Prima della messa è stato svelato un affresco raffigurante lo stesso Papa Leone che prega inginocchiato, accanto ad altre raffigurazioni dei Papi precedenti che si sono recati nel santuario. (ANSA).