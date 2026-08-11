(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 AGO - Il Papa è "profondamente addolorato" per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, "causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali, anche a molte chiese". E' quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Leone esprime le sue "più sentite condoglianze" alle famiglie che, "in quest'ora di profondo dolore, piangono la perdita dei loro cari. Assicura altresì la sua vicinanza spirituale ed esprime la sua gratitudine a tutti coloro che, con generosa dedizione, si adoperano nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime". (ANSA).