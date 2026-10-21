(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti al Convegno "La santità nella storia" organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi. E' il primo incontro nel Palazzo apostolico dopo il ricovero. Alle 10 sarà invece a Piazza San Pietro per la catechesi del mercoledì. Con la giornata di oggi il Pontefice segna di fatto un ritorno alla normalità. Parlando dei nuovi santi Leone XIV ha detto che "nel trascorrere delle epoche, anche il profilo dei santi può conoscere degli sviluppi: non per seguire gli stereotipi del momento, ma per leggere l'esperienza contingente attraverso le categorie del Vangelo vissuto. Per questo, situare la testimonianza di un santo o di una santa nel contesto in cui è vissuto è molto importante. Il popolo di Dio cerca modelli per abitare il presente, intercessori che aiutino i membri della Chiesa ad affrontare le sfide odierne e a riconoscerne le opportunità". "La storia del mondo senza i santi e le sante - ha concluso il Papa - sarebbe immensamente più povera, cioè meno umana". (ANSA).