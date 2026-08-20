(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in Segreteria di Stato "si sono concentrati sostanzialmente sul Trilateral Framework Agreement, firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, nell'esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso". (ANSA).