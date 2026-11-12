(ANSA) - LIMA, 12 NOV - "Riconoscere la dignità umana richiede anche di promuovere concretamente la presenza, il rispetto e la partecipazione delle donne. Il loro contributo, in ogni ambito della società e della Chiesa, è indispensabile. È triste constatare il persistere di una mentalità machista, che si manifesta nell'assenza del padre dalla vita familiare, negli abusi e nelle violenze contro le donne, ignorando la novità del cristianesimo, che riconosce e proclama per uomini e donne pari dignità e responsabilità". Lo ha detto il Papa. "Desidero rivolgere un appello urgente, valorizziamo le donne! Proteggiamo e rispettiamo le bambine!", ha aggiunto. (ANSA).