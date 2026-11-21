(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 NOV - La guerra è frutto degli "idoli del potere". Lo ha ribadito il Papa nell'udienza ai membri dell'International Astronautical Federation e dell'Agenzia Spaziale Italiana. "Voi studiosi dello spazio ci aiutate ad avere uno sguardo più ampio sul mondo: ci invitate a guardarlo nell'insieme, per comprendere che quegli interessi per i quali non si esita a fare guerre e a rovinare il creato, sono frutto di una visione miope, spesso accecata dagli idoli del potere e del denaro", ha detto Papa Leone XIV. (ANSA).