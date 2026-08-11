(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 AGO - Per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, che si terrà il 1° gennaio 2027, il Papa ha scelto il tema "Disarmare la tecnica, servire la pace. La politica come responsabilità preventiva". Leone XIV "desidera richiamare l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato ad agire nell'ambito politico ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona umana e a contribuire alla costruzione della pace cominciando con il 'disarmare la tecnica'", spiega il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale. "Mentre ricorda che 'non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile' e avverte circa i rischi connessi all'affidare all'intelligenza artificiale le scelte militari, Papa Leone XIV rivolge un accorato appello alla comunità internazionale affinché promuova accordi condivisi capaci di salvaguardare la responsabilità umana e i principi umanitari, nei contesti in cui vengono coinvolte la vita delle persone e la convivenza tra i popoli", conclude la nota. (ANSA).