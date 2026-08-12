(ANSA) - PALMOLI, 12 AGO - Papa Leone XIV ha risposto alla lettera dei genitori dei tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco assicurando di "aver preso nota del contenuto della loro lettera" e di "ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere". Lo rende noto l'avvocato di Catherine e Nathan, Simone Pillon, sottolineando che i genitori hanno espresso gratitudine al Pontefice "per la sua attenzione e le preghiere". La lettera era stata inviata a Papa Leone il 28 maggio scorso. (ANSA).