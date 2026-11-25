(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 NOV - "Di fronte alla crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi legati alla crisi climatica, desta preoccupazione il fatto che la Cop31 si sia chiusa senza che la comunità internazionale adottasse impegni chiari per affrontarla seriamente e con responsabilità. Non dimentichiamo mai il volto umano della crisi climatica che incide sulla vita di milioni di persone, colpisce intere comunità e compromette le prospettive delle generazioni future". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. "Questa situazione - è stato l'appello di Leone XIV - esige un rinnovato senso di responsabilità condivisa, nuove forme di solidarietà tra le nazioni e cambiamenti di fondo nei comportamenti, nei sistemi socio-economici e nel governo delle nostre società. Faccio appello alla comunità internazionale e a ciascuno per un rinnovato impegno a promuovere una cultura della cura del creato, che ponga al centro la dignità donata da Dio ad ogni essere umano, il bene comune e la solidarietà verso i più poveri e le generazioni future". (ANSA).