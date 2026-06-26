(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 GIU - "La guerra non è mai degna dell'uomo, e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi iper-tecnologiche. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e Stati. Non si tratta solo di un dato biologico: è un principio etico". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il Concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. (ANSA).