(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 28 OTT - Il Papa ha ricevuto in udienza i dirigenti di Mercedes-Benz in occasione della mostra "Un secolo di Papamobile" che "commemora quasi cento anni di collaborazione tra la vostra azienda e la Santa Sede. Questo rapporto di lunga data ha avuto inizio nel 1930, quando Papa Pio XI ricevette la prima automobile Mercedes-Benz, e è proseguito nel corso dei successivi pontificati. Sono pertanto lieto di esprimere la mia gratitudine a voi e alle numerose generazioni di progettisti, ingegneri e lavoratori, la cui dedizione e competenza hanno reso possibile questo duraturo sodalizio", ha detto il Papa. Sottolineando l'impegno nella ricerca tecnologica della casa automobilistica, segnata anche dalla prima vettura completamente elettrica donata a Papa Francesco, Papa Leone ha esortato Mercedes-Benz "a continuare a porre l'innovazione tecnologica al servizio della dignità umana, della cura del creato e del bene comune". "La mostra offre l'opportunità di riflettere sui notevoli progressi della tecnologia automobilistica, nonché sul significato più profondo dei viaggi compiuti dai Successori di Pietro. Nel corso dei decenni, la Papamobile si è evoluta da semplice mezzo di trasporto - ha rilevato ancora il Pontefice - a strumento di incontro, consentendo al Pontefice di avvicinarsi ai fedeli durante le visite pastorali e le celebrazioni pubbliche. In tal modo, il vostro lavoro ha contribuito a favorire la missione della Chiesa di raggiungere le persone e di portare al mondo un messaggio di fede, speranza e carità", ha concluso Papa Leone XIV. (ANSA).