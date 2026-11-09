(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 NOV - Il Papa invita a non perdere la speranza, neanche quando la mancanza di lavoro o difficili condizioni di vita sembrano senza via d'uscita. "Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari", ha detto nell'omelia della messa a Buenos Aires, al Monumento de Los Espanoles, di fronte a due milioni e mezzo di fedeli. Cristo, che è la "roccia", "sorregge la casa proteggendola dalle tempeste", ha assicurato il Pontefice. (ANSA).