(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il Papa lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio di oggi. "A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l'intervento al polmone destro. Lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio", precisa in una nota la sala stampa vaticana. "In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione". Lo sottolinea il bollettino medico diffuso dal Vaticano e firmato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora. (ANSA).