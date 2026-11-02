(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "In questo momento vogliamo pregare per quanti hanno perso da poco una persona cara; in particolare per coloro ai quali l'ha strappata l'assurda violenza della guerra. Possano le lacrime di tante madri, di tanti bambini, di tanti anziani toccare le coscienze di chi ha potere di far tacere le armi!". Lo dice il Papa nella messa celebrata al Cimitero del Verano nella Commemorazione dei defunti. Il Papa richiama tra le Beatitudini del Vangelo di Matteo "una che oggi ci tocca in modo particolare: 'Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati'" e cita 'sora nostra morte corporale' dal cantico delle Creature di San Francesco. (ANSA).