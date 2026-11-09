(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 NOV - "La disoccupazione è un vero e proprio dramma nella vita di chi ne è afflitto. Privare una persona del lavoro non significa semplicemente negarle un reddito economico; vuol dire ferire gravemente la sua dignità, annullare la sua capacità di contribuire alla società e immergerla nell'esclusione, frammentando la coesione del corpo sociale e distruggendo l'azione comunitaria finalizzata al bene comune". Lo ha detto il Papa all'Università Cattolica a Buenos Aires nell'incontro con il mondo del lavoro. (ANSA).