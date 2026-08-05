(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 AGO - Accogliendo l'invito dei Capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche dei rispettivi Paesi, Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026. Il Papa - informa il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si recherà a Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all'8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall'8 all'11 novembre; e a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall'11al 17 novembre. (ANSA).