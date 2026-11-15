(ANSA) - CUSCO, 15 NOV - Conclusa la tappa "storica" con il ritorno a casa nella "sua" diocesi di Chiclayo, papa Leone, nell'ambito del suo viaggio apostolico in America Latina, si sposta oggi a Cusco, situata a un'altitudine di 3.399 metri, nel sud-est del Perù, vicino alla Valle Urubamba della catena montuosa delle Ande. Cusco è stata la capitale storica dell'Impero Inca dal tredicesimo secolo fino alla conquista spagnola del Sedicesimo secolo. Fu successivamente una delle città più importanti del Vicereame del Perù. Qui il Papa incontra i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare. Successivamente, un nuovo spostamento aereo, stavolta di nuovo giù quasi a livello del mare, a Pucallpa dove incontra i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici. (ANSA).