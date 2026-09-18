(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 18 SET - Il Papa, nel suo viaggio in Francia, potrebbe avere incontri bilaterali con i leader Ue che saranno presenti. I capi di governo dei ventisette paesi sono stati infatti invitati dal presidente francese Emmanuel Macron, nella tappa più 'europea' del viaggio, quella a Metz, il 28 settembre. Per "eventuali bilaterali", ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni, nel corso del briefing sul viaggio di Leone, "le porte sono aperte perché possano esserci al termine del discorso" previsto nella città che è la patria di Robert Schuman. "Non avendo le conferme sulle presenze" dei leader invitati, come sottolineato da Bruni, non è possibile al momento indicare chi il Papa eventualmente potrebbe incontrare faccia a faccia. "Sono stati invitati anche i responsabili delle istituzioni europee ed è presumibile che ci saranno", ha aggiunto il direttore della sala stampa vaticana. (ANSA).