(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 SET - "Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico dev'essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale proseguendo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Questa mattina Piazza San Pietro è particolarmente piena di fedeli. Prima della catechesi il Pontefice ha fatto un lungo giro in papamobile per salutare i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA).