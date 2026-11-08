(ANSA) - FLORIDA, 08 NOV - Il Papa torna a chiedere ai governanti di lavorare sempre per il bene comune. "In questa Festa della Patrona dell'Uruguay, portiamo davanti al Signore tutto questo popolo. Preghiamo per coloro che hanno la responsabilità di governarlo, affinché perseguano con rettitudine il bene di tutti; per le famiglie, per i giovani, per coloro che soffrono, per coloro che si sentono lontani da Dio e per coloro che hanno bisogno di tornare a Lui e cambiare vita", ha detto nell'omelia della messa a Florida dove si venera la Vergine dei Trentatré, l'ultimo evento pubblico per Leone in Uruguay. (ANSA).