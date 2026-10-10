(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 OTT - Durante l'udienza concessa stamattina al Sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia dei greco-melkiti, il Papa ha parlato di un progetto pastorale destinato a famiglie cristiane particolarmente bisognose del Libano, della Siria e dell'Iraq. Leone ha disposto di assicurare a queste comunità, attraverso il Dicastero per le Chiese Orientali, delle borse di studio che coprano il costo annuale delle rette scolastiche e universitarie dei loro figli. "Con tale segno di paterna sollecitudine nei confronti di bambini, adolescenti e giovani e delle loro famiglie, Papa Leone XIV intende manifestare la vicinanza sua e dell'intera Chiesa cattolica a fedeli molto provati a causa dei conflitti e dell'instabilità che tali Paesi da tempo patiscono", sottolinea una nota della Santa Sede. (ANSA).