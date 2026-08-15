(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il Papa all'Angelus, recitato da Castel Gandolfo, ha rivolto un pensiero ai popoli che soffrono per la guerra. Leone ha pregato Maria per "quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione". Leone XIV ha infine rivolto un pensiero al popolo della Colombia colpito dal terremoto. (ANSA).