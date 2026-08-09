(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 09 AGO - "Continuano a aggiungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi, si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze". Per Leone "è tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alle diplomazie e al dialogo per aprire la strada alla pace". (ANSA).