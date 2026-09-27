(ANSA) - LOURDES, 27 SET - Il Papa ha incontrato sette vittime di abusi, prima una ad una, poi tutte insieme. Le ha ringraziate "per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Papa Leone ha espresso la propria vicinanza a loro, e, per loro tramite, a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti". Infine ha auspicato di "poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne, di ogni età, possano trovare conforto e guarigione". Lo riferisce la sala stampa vaticana. "Abbiamo la speranza che qualcosa possa cambiare", "aveva qualcosa di sincero, ogni sua parola aveva un senso ed è apparso molto emozionato". E' quanto alcune delle sette vittime di abusi che hanno incontrato il Papa a Lourdes questo pomeriggio, dicono in merito al faccia a faccia con il Pontefice, in una conferenza stampa a Lourdes convocata questa sera. (ANSA).