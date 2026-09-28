(ANSA) - METZ, 28 SET - "Al di là dei confini, è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace". Lo ha detto il Papa nell'incontro interreligioso a Metz, rendendo omaggio Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. "Quest'uomo di fede e di convinzioni seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità". Rivolto ai rappresentanti delle diverse fedi Papa Leone ha sottolineato: "Dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità aprendosi alla diversità dell'altro". (ANSA).