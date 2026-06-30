(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 30 GIU - "Colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi! Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo". Lo scrive il Papa in una lettera ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. (ANSA).