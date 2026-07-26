(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 LUG - Il Papa, in un videomessaggio ai partecipanti ad un Festival in corso a Fortaleza, in Brasile, ha invitato i giovani a prestare attenzione ai social media. "Lasciamoci ispirare dall'esempio di San Carlo Acutis: egli ci mostra come tenere sempre Cristo al centro, anche nell'uso della tecnologia. Prendendolo come punto di riferimento, vi consiglio di utilizzare i social media e l'intelligenza artificiale con saggezza, usando questi strumenti in modo moderato e disciplinato, perché possono proiettarci in un mondo irreale - ha avvertito Leone XIV -, in cui l'effimero, le mere apparenze e l'inganno finiscono per prendere il posto dei veri valori e di ciò che conta davvero". "Cari giovani, lasciate che lo Spirito Santo riaccenda in voi un amore più grande, capace di trasformare la vostra giovinezza in una forza evangelizzatrice, rendendo ciascuno di voi pietra viva nella costruzione della 'città della pace' che tanto desideriamo", ha concluso il Pontefice nel saluto ai partecipanti e agli organizzatori dell'Halleluya Festival. (ANSA).