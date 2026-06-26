(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 GIU - Il Papa, aprendo i lavori del Concistoro, ha chiesto ai cardinali "un aiuto particolare", "sostegno", "lealtà", "franchezza", perché "il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo". "Questo ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle Chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi - ha detto il Papa rivolto ai cardinali riuniti nell'Aula Paolo VI -, perché mi aiutate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico", ha rimarcato Leone XIV. "Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Vi chiedo così di accompagnarmi non soltanto in questi giorni di lavoro, ma anche nel servizio quotidiano alla comunione della Chiesa universale. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle Chiese - ha proseguito il Papa -, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino". E sempre rivolto ai cardinali, Leone XIV ha aggiunto: "Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione". (ANSA).