(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 NOV - Il Papa, nell'ultimo giorno a Buenos Aires, ha scelto di fare visita ai detenuti del Complesso penitenziario federale di Buenos Aires. "Questo luogo, nella sua struttura e nella sua organizzazione, mostra la durezza della reclusione: l'impossibilità di uscire liberamente, di abbracciare i propri figli ogni giorno, e l'esperienza di altre forme di privazione. Immagino le vostre notti insonni - ha detto Leone XIV -, trascorse a struggervi per i vostri cari o a riflettere su coloro a cui potreste aver fatto del male. Sono consapevole delle vostre delusioni: il non aver trovato una mano tesa, qualcuno che avesse fiducia in voi o che vi aiutasse a rimettervi in piedi e ad andare avanti proprio quando ce n'era più bisogno. Può sembrare, in effetti, che tutto ciò sia una ferita aperta destinata a non rimarginarsi mai". Ma il Pontefice indica che è comunque possibile conservare la speranza. "Vorrei sottolineare che il carcere è anche un luogo di profondi cambiamenti e conversioni: percorsi di crescita, di apprendimento e di acquisizione di nuove professionalità e conoscenze. È un luogo in cui ci sono persone che, dopo aver sperimentato la fragilità umana nella sua forma più dolorosa, hanno saputo trasformare il deserto della loro esistenza in un giardino fertile". Per Papa Leone XIV è infatti "possibile passare dall'assoluta oscurità all'accendersi di piccole luci di speranza. Barlumi che si irradiano anche all'esterno: verso le vostre famiglie, verso chi lavora qui e verso la società nel suo complesso". "Il tempo trascorso in questo Istituto può rappresentare l'occasione di un nuovo inizio: un'opportunità per riconciliarsi con Dio e per reinserirsi senza paura nella propria famiglia e nella società", ha concluso il Papa ribadendo "un'altra vita è possibile", "tutti noi, io per primo, dobbiamo tenerlo nel cuore". (ANSA).