(ANSA) - VATICANO, 12 NOV - "La carità comincia con un gesto semplice, un ascolto attento" mentre i santi "ci ricordano che nessuna persona può essere giudicata dal suo prestigio, per la sua origine o dalla sua posizione sociale. In questo senso, permettetemi di riferirmi a una realtà che ci ha causato tanto dolore: gli abusi perpetrati da membri del clero o nel contesto ecclesiale. Dobbiamo rispondere come farebbe Gesù, con verità, giustizia, perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso a favore di una cultura di prevenzione e protezione dei più deboli di fronte a questi delitti". Lo dice il Papa parlando ai vescovi del Perù. (ANSA).