(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Il nuovo Congresso a controllo democratico indagherà su tutti i via libera dati dall'amministrazione di Donald Trump alla vendita dei chip Nvidia alla Cina, dopo lo scandalo che ha portato le dimissioni del ceo Jensen Huang, caduto per la doppia relazione extraconiugale, di cui una con una spia cinese. Il leader della minoranza alla Camera, il dem Hakeem Jeffries, destinato a diventare a gennaio lo speaker, ha detto che i futuri presidenti dem delle commissioni Intelligence ed Esteri "sono alla guida degli sforzi per fare piena luce sull'accaduto. Al momento ci sono più interrogativi che risposte su un caso di sicurezza nazionale". (ANSA).